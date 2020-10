Workumer boekhandel is oudste winkel van Fryslân en krijgt predicaat Hofleverancier

Het Boekhuis zit tegenwoordig aan het Noord in Workum, maar is ooit een paar honderd meter verderop begonnen in wat nu hotel-restaurant De Vergulde Leeuw is. Het pand heette in 1719 nog het 't Vergulden Hoofd en daar zette grondlegger Petrus Olingius zijn boek- en papierwinkel op. En dat in de geschiedenis van de winkel niet alleen boeken verkocht werden, blijkt ook uit een heel oud kasboek dat Stumpel nog in bezit heeft

"Een liter inkt voor 12 cent en 10 postzegels voor 2,5 cent." Zo staat te lezen in het boek uit 1902. Stumpel: "De bedragen zijn wel wat veranderd, maar de namen die je in het boek tegenkomt van de kopers zijn dezelfde namen die nu nog steeds in Workum voorkomen."

Naast boekhandel was Olingius in het begin ook uitgever van boeken. Een paar van de boekjes die Olingius en zijn familie hebben uitgegeven, heeft Stumpel bij toeval kunnen kopen.