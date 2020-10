Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land

'Brede welvaart'

Op het Fries Sociaal Planbureau (FSP) zijn ze bekend met 'de Friese paradox': in Fryslân ligt het welvaartsniveau lager dan gemiddeld in ons land, maar het geluksniveau ligt hoger. Vanuit die gedachte werkt Marijn Molema van het FSP aan het begrip 'brede welvaart'. In Fryslân zouden we beter moeten worden in het benoemen van onze eigen kwaliteiten en die verder ontwikkelen.