RIVM: afgelopen etmaal 156 nieuwe coronabesmettingen en 4 sterfgevallen

Vanaf woensdag opent onze (tijdelijke) testlocatie in Kollum, aan de Johannes Bogermanstraat 28. Heb je hier vragen over? Bel dan met onze Advieslijn: 088 22 93 33. Ook deze testlocatie is alleen open op afspraak! Maak een afspraak via 0800 1202 of via