Afgelopen etmaal 156 nieuwe besmettingen en 4 sterfgevallen; computerstoring bij GGD

Het RIVM heeft zaterdag incomplete coronacijfers gepubliceerd. Oorzaak was een ict-probleem, waardoor een deel van de gegevens over het aantal nieuwe besmettingen ontbrak. Het probleem is inmiddels verholpen, maar het is nog onduidelijk hoeveel meldingen missen in de dagcijfers van zaterdag.

Tot nog toe heeft het RIVM 8669 meldingen verwerkt van positieve testuitslagen. Dat getal geeft dus een vertekend beeld. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het de bedoeling is dat de ontbrekende cijfers worden verwerkt in de cijfers die zondag naar buiten komen. Dan zal het aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen hoogstwaarschijnlijk dus een stuk hoger zijn.

Storing tussen systemen

Het computerprobleem zat in systemen van de GGD'en, die het testwerk uitvoeren en de cijfers bij het RIVM aanleveren, laat een woordvoerster van GGD GHOR Nederland weten. "Het was een storing tussen twee systemen die met elkaar moeten communiceren. Daardoor ontstond een achterstand. Het RIVM kan hier niks aan doen", benadrukt ze.

Volgens de woordvoerster is het mogelijk lastig om op een zondag alle achterstanden in te lopen. "We verwachten dat het morgen helemaal is opgelost, maar het kan zijn dat er nog wat overloopt naar de maandag. Het zal in elk geval geregeld zijn voordat de weekcijfers dinsdag naar buiten komen." GGD GHOR hoopt dat het een eenmalig probleem was.