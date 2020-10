Verscherpte alcoholmaatregels in hotels wel verwacht

Aanleiding is de verwarring die er in sommige gevallen ontstond en het misbruik dat sommige mensen er van maakten, zegt het nationaal kernteam crisiscommunicatie Covid -19. Als hotelgast blijft het wel mogelijk om na 20.00 uur in de hotelkamer alcohol te drinken, dat wordt niet verboden.

General manager Eelke-Pieter Bruinsma van het Van der Valkhotel in Leeuwarden had de verscherpte maatregelen wel verwacht. "Er zijn nog geen annuleringen gedaan. We hebben wat arrangementen met diner, voor acht uur kun je dan nog een wijntje drinken." Er zijn volgens Bruinsma ook lekkere alcoholvrije alternatieven. Hij denkt niet dat gasten massaal zelf drank zullen meenemen. "Er zijn vast mensen die op de kamer iets drinken, maar daar controleren we niet op. En mensen die wat willen eten en willen slapen, komen nog wel gewoon bij ons."