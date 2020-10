Brandweer spreekt van 'twee incidenten' bij bestrijding brand in Sneek

Iris Middel van Brandweer Fryslân spreekt over twee incidenten die los van elkaar staan, maar wel met elkaar te maken hebben. De brand was uitgebroken op de derde verdieping van een portiekflat aan de Rijperahemstrjitte. Meerdere appartementen stonden vol met rook.

Bij het ontruimen van de woningen naast die van de brand, werd een kleine hennepkwekerij aangetroffen. De politie doet daar nog verder onderzoek naar. Ook werden in die woning meerdere historische explosieven, die de eigenaar met een metaaldetector had opgespoord.

Over de oorzaak van de brand wordt ook nog onderzoek gedaan. De vier slachtoffers, de bewoner en drie mensen uit een familie uit een aangrenzend appartement , hebben rook binnengekregen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Volgens de woordvoerder zouden de andere bewoners weer terug zijn.

Bij de brand is een NL Alert afgegeven. "Er was veel rookontwikkeling en de wind stond richting het centrum van Sneek dus daarom is de waarschuwing gedaan om ramen en deuren te sluiten", zegt Iris Middel . Op de brand kwam veel publiek af om te kijken. Agenten riepen de mensen op om naar huis te gaan. Die oproep werd ook via social media gedaan." Daar is gehoor aangegeven."

Omstreeks half acht had de brandweer het vuur onder controle, en werd het sein brand meester gegeven.