Cambuurtrainer Henk de Jong na winst op Roda JC: "we hebben goede zaken gedaan"

Trainer Henk de Jong: "Ik vond Roda een uitstekende ploeg, een lastige tegenstander ook in de manier van spelen, dus we moesten snel schakelen. We maakten de goals uit drukmomenten, mooi dat dat gebeurt." Daar is van tevoren ook veel op geoefend.

Complimenten voor de supporters

De Jong is er wel zeker dat Cambuur de periodetitel pakt, maar het moet nog wel gebeuren. "Je kunt niet iets vieren wat nog geen feit is." Hij is te spreken over het gedrag van de supporters. "Ze stonden mooi uit elkaar en zijn vervolgens ook weer naar huis gegaan. Dat is belangrijk voor de jongens, dat we iets presteren en dat dat wordt gevierd." Het team is ook naar de supporters gegaan. "Even dag zeggen en dan kan iedereen weer mooi naar huis."

Trots

De Jong denkt alweer aan dinsdag, wat er dan gebeurt en dat ze woensdag zelf weer moeten spelen. "Van de 9 gespeelde wedstrijden hebben we maar 5 punten verloren. We winnen ook van goede tegenstanders. Daar ben ik wel trots op. Als je sportman bent, wil je prijzen pakken, dus ook deze titel, maar we gaan uiteraard voor de prijs aan het einde van het seizoen."

Aanvoerder Erik Schouten moest geblesseerd het veld verlaten. "Hij heeft last van zijn kuit, kon wel trainen, maar hij verstapte zich en toen schoot het er weer in."