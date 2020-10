Politie vindt 'mogelijk explosief' na woningbrand in Sneek, EOD onderweg

Het voorwerp is aangetroffen in een woning waarin ook een hennepplantage zat. De politie was hiervan niet op de hoogte, maar deed de ontdekking tijdens het ontruimen van de woningen die in de buurt van de brand stonden.

Ondertussen is de politie bezig met onderzoek. Zolang dat gaande is, zijn de woningen rondom het huis waarin de hennepplantage zat, niet toegankelijk.

De brand brak uit op de derde verdieping van een portiekflat aan de Rijperahemstraat. Hierdoor moesten vier mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met deze mensen gaat.

Bekijk hier enkele beelden van de brand: