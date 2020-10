IJzersterk Cambuur zo goed als periodekampioen na winst op Roda JC

Op papier is er nog een mogelijkheid dat Cambuur de periodetitel niet pakt, maar daarvoor moet de Graafschap een inhaalwedstrijd tegen NAC Breda met 18 doelpunten verschil winnen.

Al na twaalf minuten was het 1-0 voor Cambuur. Het doelpunt viel na een steekpass van Mitchel Paulissen, die eigenlijk bedoeld was voor Jamie Jacobs, maar via een verdedigend been bij Robert Mühen op de voet belandde. Die scoorde. Hij was ook betrokken bij het tweede doelpunt. Na een onderschepping van Doke Schmidt was het Mühren die breed lag op Giovanni Korte, en daar vloog de bal vrolijk het net in. Bij rust stond de tussenstand op 2-0.