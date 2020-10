Politie: Filmen van ongelukken moet strafbaar worden, "dit gedrag is ergerlijk"

Deze week kregen zes automobilisten een boete, omdat er beelden waren gemaakt van een dodelijk ongeluk op de N31, bij Leeuwarden. Bij dit ongeval kwam een man uit Beetsterzwaag om het leven. Zijn auto raakte te water.

Bij dit ongeval konden er boetes worden uitgedeeld, omdat de mensen die filmpjes maakten onder het rijden de telefoon vasthielden, iets wat de politie in de toekomst liever anders ziet.

"Er is een wetvoorstel ingediend in de Tweede Kamer voor strengere straffen, dat steunen wij alleen maar", zegt Bouma. CDA, PvdA en GroenLinks willen dat er zware straffen komen voor mensen die slachtoffers van ongelukken filmen. De partijen denken aan een geldboete van 21.000 euro of een celstraf.

De politie denkt niet dat de mensen die filmpjes maakten, bewust een dodelijk slachtoffer wilden filmen.

Boete voor videojournalist

Eén van de mensen die een boete kreeg, was een videojournalist. Zijn collega, incidentenverslaggever Jaring Rispens, neemt het voor hem op. "Hij kreeg de boete omdat hij met zijn auto stilstond in een pechhaven. Daar zou hij de hulpverlening in de weg hebben gestaan."

Videojournalisten mogen meer dan iemand die toevalligerwijs langs een ongeluk rijdt. Ze dragen een herkenbaar pershesje, en moeten een speciale politieperskaart bij zich hebben.

"Hij was net in gesprek met de hulpverleners om een goede plek te vinden", zegt Rispens. Toch kreeg hij een boete. "Ik vind dat zorgelijk. Wij moeten mensen kunnen informeren over een incident", zegt Rispens. De betreffende videojournalist zou eerder al eens gewaarschuwd zijn voor het in de weg staan van de hulpverlening. Daarom was de boete terecht, zei de politie.