PvdA stelt schriftelijke vragen over vernielingen en overlast

In het voorjaar van 2020 vonden er ook al vernielingen plaats en nu de dagen korter worden, begint de overlast volgens de PvdA opnieuw. Verschillende bewoners zouden zich hebben gemeld en ervaren een gevoel van onveiligheid.

De fractie wil onder andere weten of het college op de hoogte is van de vernielingen in Heerenveen-Noord. Daarnaast wil de fractie weten wat er gedaan kan worden, zodat bewoners zich veilig en gehoord voelen en zodat men de vernielingen kan tegengaan.