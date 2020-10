Buma wil het weekend nog afwachten: "Te vroeg voor een complete lockdown"

Buma geeft toe dat het met de besmettingscijfers niet goed gaat in ons land, maar een totale lockdown brengt veel schade met zich mee, zegt hij, vooral op economisch gebied. In een land als China lijkt zo'n lockdown wel resultaat te hebben, maar Buma twijfelt aan deze cijfers. Bovendien, zo zegt Buma, is China een dictatuur, waar ze zulke maatregelen makkelijker kunnen nemen.