Afschalen reguliere zorg: Tjongerschans doet helft minder planbare operaties

Donderdag maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) bekend dat de reguliere zorg in de noordelijke ziekenhuizen verder wordt afgeschaald. Zo'n 30 procent van de geplande zorg gaat niet meer door. Maar wat betekent dat voor een ziekenhuis?

Reguliere zorg

Wijnveen geeft aan dat de totale zorg niet voor 50 procent wordt afgeschaald, want er zijn nog wel spoedoperaties en dergelijke. De totale reguliere zorg die Tjongerschans vanaf maandag kan leveren, is ongeveer 60 tot 65 procent van wat ze normaal kunnen.

Intensive care

Op dit moment zijn er ook veel veranderingen op de intensive care van het ziekenhuis. Dan gaat het vooral om de verdeling van de reguliere en de coronabedden. In totaal heeft het ziekenhuis acht bedden op de IC staan. Vorige week was de helft daarvan beschikbaar voor mensen met corona. Nu wordt vanaf aanstaande maandag driekwart van die bedden (6 van de 8) beschikbaar gemaakt voor coronapatiënten.

Geleerd van eerste golf

Het crisismanagementteam van het ziekenhuis heeft wel geleerd van de eerste coronagolf, vertelt Wijnveen. "De vorige keer hebben we de reguliere zorg heel snel en groot afgeschaald. Dat willen we niet weer zo. Dus we doen het nu meer gecontroleerd, zodat we zo lang mogelijk de reguliere zorg door kunnen laten gaan. We zoeken steeds weer naar hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen doen."

Ook geeft Wijnveen aan dat ze in de eerste golf werden overvallen. Dat is nu niet het geval. "Bij de eerste golf hadden we geen draaiboek, dat hebben we nu wel. Wij hebben fases waar we naar kijken."

Medewerkers

Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor medewerkers heeft de afschaling van de reguliere zorg gevolgen. De medewerkers die normaal gesproken op de operatiekamer staan, moeten nu bijvoorbeeld op de IC werken. Volgens Wijnveen worden de roosters steeds weer omgegooid: "Het vraagt heel veel flexibiliteit van iedereen."