Unithoofd longafdeling MCL: "Ik kan alleen maar trots zijn op mijn team"

Wat zeker is, is dat de zorgmedewerkers hard aan het werk zijn. In het team van De Vries zelf is ook een uitbraak van het virus geweest. "Dat heeft natuurlijk impact op iedereen", vertelt ze. "Het is belangrijk om met elkaar te staan en er voor elkaar te zijn. Dus dat is de sfeer die hier heerst. Ik kan er alleen maar trots op zijn hoe wij dit aanpakken."

Binding

Hoewel het een pittige tijd is, is de sfeer op de afdeling dus goed. Er is ook veel binding in het team, dat veel mee heeft gemaakt. "We luisteren naar elkaar, en hebben aandacht voor elkaar", vertelt De Vries. "We staan samen en zijn er voor de patiënten."

Zet 'em op

De oplopende aantallen coronabesmettingen zijn voor De Vries en haar team wel iets waar ze zich zorgen over maken. "Het is daarom denk ik heel belangrijk om het signaal naar buiten toe te geven dat mensen hun mondkapje op moeten zetten en zich aan de maatregels moeten houden, want die zijn er niet voor niets."