Suzanne Schulting: "Als het aan mij ligt, gaan we dit weekend rijden"

Op het laatste moment werd bekend dat het toernooi niet door zou gaan. Midden in de nacht maakte het schaatsbond KNSB dat bekend. "Het was een optelsom van factoren", zegt Carl Mureau van de KNSB. "Er waren al veel concurrenten weggevallen. De Duitsers en de Italianen kwamen al niet. Toen viel Polen ook nog uit. En je eigen team is al uitgedund... Daarom hebben we besloten het niet te doen."

Wat ook meespeelt in de beslissing is het groeiende aantal besmettingen in Nederland, liet de KNSB weten. Mogelijk komt er later dit seizoen nog een alternatief toernooi. Eerder liet Sjinkie Knegt zich al kritisch uit over het toernooi. Hij noemde het onverantwoord.