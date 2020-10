Vier jaar cel voor Leeuwarder (40) om seksueel misbruik minderjarigen

Een 40-jarige man uit Leeuwarden is vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met voorwaarden, omdat hij jarenlang zijn minderjarige pleegzusjes en het 3-jarige dochterje van één van hen seksueel heeft misbruikt. Daarnaast had hij een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.