Werkstraf en rijontzegging voor Anjumer die met medicijnen op reed

De politie zette de man bij Metslawier aan de kant. Uit een bloedtest bleek dat de Anjumer teveel stoffen in zijn bloed had die de rijvaardigheid konden beïnvloeden. De man had de kalmeringsmiddelen diazepam, temezapam en pregabaline ingenomen.

"Onwetendheid"

Dat dat helemaal niet mocht, wist hij niet. "Het was onwetendheid", zei de Anjumer, die opmerkte dat zijn dokter hem had moeten waarschuwen. De man had ook naar de bijsluiters kunnen kijken, vond de officier van justitie. Die eiste een werkstraf van 50 uren en een rijontzegging van zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk.

De rechter nam die eis voor het grootste gedeelte over, behalve de rijontzegging. Daar maakte ze drie maanden van, plus negen maanden voorwaardelijk. De man had beter moeten weten, vond de rechter: "In de bijsluiter staan waarschuwingen".