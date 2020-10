Fryslân kent 120 natuurinclusieve landbouwprojecten

De projecten hebben te maken met bodemverbetering, grazen, heidevogels, milieuvriendelijke stallen, waterkwaliteit, verzilting, kringlooplandbouw of kennis en onderwijs. De lijst is mede opgesteld door Living Lab Fryslân.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga wil stimuleren dat Fryslân voorop blijft lopen in de landbouw: "Onze landbouw is traditioneel een wereldwijde koploper. In de transitie naar de natuurinclusieve landbouw willen en kunnen we ook weer de koploper zijn."

Beeld nuanceren

Bij het grote publiek staat mogelijk het beeld voor ogen van boze boeren op tractors die ergens tegen zijn. Wat betreft de gedeputeerde, nuanceert deze lijst dat beeld behoorlijk. "Die ergenis heeft meestal te maken met wet- en regelgeving die op Europees en Nederlands niveau ligt. Maar aan de andere kant zien we dat heel veel boeren actief zijn om toch de doelstellingen en het beleid van het Rijk waar te maken."

Bodem gezond houden

Jan Kloppenburg van Munnekezijl is één van de boeren op die lijst van 120 projecten. Hij heeft aan meerdere projecten meegedaan en zet sterk in op het gezond houden van zijn bodem. "Met maatregels, zoals relatief licht materiaal en grote banden met niet veel lucht erin, heb je zo min mogelijk druk op de bodem. Sommige stukken grond waren altijd stijf en slecht te bewerken. Als je zien hoe die er nu bij liggen... Maar dan heb je het wel over tien jaar tijd."