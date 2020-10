Vier miljoen subsidie voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving

De stuurgroep van het PGO Netwerk Noord wordt gevormd door Stichting GERRIT (het samenwerkingsverband van en voor Friese zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling), Philips, De Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, Kennislab Noordoost Friesland en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

In november 2019 kondigden de partijen al aan dat ze de aanvraag voor de subsidie hadden gedaan.

Eigen gegevens beheren

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waarin burgers hun eigen gezondheidsgegevens kunnen beheren. Ze halen zorgdata op bij hun zorgverleners en bepalen zelf met wie ze deze informatie delen.

Aan de PGO kunnen ze bijvoorbeeld apparaten toevoegen die de bloeddruk of hartslag meten, of apps die bijvoorbeeld longaanvallen voorspellen en programma's die helpen op gewicht te blijven.

De partners investeren met z'n allen zo'n 10 miljoen euro in het PGO Netwerk Noord. Die investering loopt over verschillende jaren, waarvan nu met de steun van het SNN 40 procent wordt gesubsidieerd. Het PGO Netwerk Noord moet veel banen opleveren.

Beter en betaalbaarder

"Burgers en patiënten willen steeds meer hun gezondheid in eigen hand nemen. Daarnaast is er de toenemende druk op de zorg", legt Wim Hodes, directeur van Stichting GERRIT, uit. Het netwerk moet de zorgverlening beter en betaalbaarder maken.

De verwachting is dat de PGO's nieuwe banen opleveren. "PGO Netwerk Noord is niet alleen goed voor de zorg maar ook voor de economie", zegt Hodes. Met die reden is de subsidie toegekend.