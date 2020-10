HEA! Alles op de kraam

Op de verrijdbare kraam, die haar man zelf heeft gemaakt, heeft Geertje van der Velde in Oldeholtwolde van alles te kopen liggen. Spullen die anders naar de Kringloopwinkel gaan, probeert ze nog te verkopen. De handel is op moment wat rustig, want er zijn minder evenementen in de omgeving door de coronacrisis. Omdat de kraam bij de weg staat, moet Van der Velde wel regelmatig controleren of het geldbakje niet stiekem leeggehaald is.