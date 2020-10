GGD: Coronamaatregelen hebben effect in Fryslân, wachttijden voor testen verdwenen

Aan de GGD is deze week gemeld dat er 4 mensen zijn overleden, die corona hadden. Dat is sinds april het hoogste aantal in een week tijd. In totaal zijn er nu officieel 76 coronapatiënten overleden. Er zijn deze week 14 ziekenhuisopnamen gemeld, het hoogste aantal sinds eind maart.

Meeste besmettingen in Súdwest-Fryslân

De meeste besmettingen zijn de afgelopen week vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (214). Dat is voor het eerst sinds tijden meer dan in Leeuwarden (198). In 8 van de 18 gemeenten neemt het aantal besmettingen nog toe.

Stabilisatie

Toch lijkt de situatie zich na weken van oplopende aantallen coronabesmettingen in Fryslân nu te stabiliseren. En dat gaat tegen de landelijke trend in, want landelijk lopen de cijfers nog steeds flink op.