Ruim drie jaar cel geëist tegen Westereender om oplichting en bedreiging

De man zei zelf dat hij al sinds zijn middelbare schooltijd mensen oplicht. In 2016 werd hij veroordeeld voor oplichting. Toen had hij ook 21.000 euro van de rekening van zijn oma gehaald. Er is bij hem ooit een autistische stoornis vastgesteld en een gokverslaving.

Arrestatiebevel

In december afgelopen jaar is hij opgepakt in Kopenhagen in Denemarken, nadat Justitie een Europees arrestatiebevel had uitgevaardigd. In januari kon hij in behandeling, maar daar is hij na een maand mee opgehouden. Zelf zegt hij had gedaan alsof hij 'kwalen' had, om na een korte behandeling vroeg vrij te komen. Een psycholoog adviseert nu opname in het Pieter Baan Centrum, voor psychologische observatie.

De rechtbank doet op 5 november uitspraak.