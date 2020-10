Staatsbosbeheer stelt kettingzaagexamen verplicht: "Verantwoord aan het werk"

Ook de kleding speelt een rol in de veiligheid. Helmers vertelt over de bescherming van zijn kleding: "Een zaagbroek, die zit vol met vezels die de motor stoppen wanneer je je been raakt. Ook schoenen, waar dezelfde vezels in zitten, en een helm met gehoorbescherming, gelaatsbescherming, en natuurlijk de helm zelf tegen vallende takken." Iedereen die te zagen gaat in het bos, moet deze bescherming gebruiken.

"Van onderen!"

Zomaar de zaag in een boom zetten kan niet. "Je moet goed kijken of je omgeving veilig is, een vluchtroute hebben. Er moeten geen mensen in de omgeving zijn en je geeft een seintje wanneer je begint. Ook moet je kijken naar de flora en fauna, zijn er geen bijzondere soorten aanwezig?", aldus Helmers.

Verschillende technieken

Onder andere de diversiteit aan zaagtechnieken wordt op de cursus behandeld. "Er zijn verschillende technieken voor een rechtopstaande, vooroverhellende of achteroverhellende boom. Die technieken leer je in de cursus."

De ECC1-cursus is voor het korten van hout en voor het onderhoud en de veiligheid van de machine. Bij ECC2 leer je de veltechnieken om de boom veilig aan de grond te krijgen. De cursus kost 620 euro.