Financiële meevaller voor Achtkarspelen van ruim 3 ton

De subsidie is een bijdrage van de regeling Fiets!mpuls van de provincie Fryslân. Achtkarspelen krijgt de maximale twee ton toegekend uit die pot. De aanbesteding van het project in Surhuisterveen valt 120.000 euro goedkoper uit dan verwacht.

De gemeenteraad trok in totaal drie miljoen euro uit voor de reconstructie van het winkelcentrum in Surhuisterveen. Dat was een half miljoen euro meer dan wat de bedoeling was. Het werk is inmiddels van start gegaan. Het hele karwei moet in 2021 klaar zijn.