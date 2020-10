Koornbeurs-directeur Titia Huisman: "We houden de moed erin"

Een deel van het geld is bedoeld om financiële tegenvallers van vorig jaar op te vangen, maar het grootste deel is voor schade die het theater heeft opgelopen door de coronacrisis. "Theater de Koornbeurs heeft een negatieve reserve. Daardoor kunnen wij die tegenvallers niet zelf opvangen. Maar we hebben de negatieve reserve ingebed in onze bedrijfsvoering, dus die lopen we langzaamaan in."

Discussie

Het was lang spannend of het geld er echt zou komen. Het scheelde maar één stem of het geld was in de plaats gekomen van de subsidie die het theater anders later nog had gekregen. Dan was het een sigaar uit eigen door geweest.

De Koornbeurs blijft de komende tijd open, met een maximum van 30 bezoekers. "Wij worden uit gemeenschapsgeld betaald en dan moet je doen waar je voor bent opgesteld, zolang dat mag", legt Huisman uit. "Dus dat doen we ook." Het aanbod is echter beperkt. "Uiteindelijk is dat natuurlijk heel karig. Artiesten trekken hun voorstelling ook wel eens terug."

Optimistisch

Huisman probeert optimistisch naar de toekomst te kijken en met de dag te leven. "Als we allemaal dicht moeten, dan is dat zo. Als we nog een tijdje met 30 man door moeten, doen we dat. We houden de moed erin."