Buitenpost kan aan de slag met herinrichting centrum

Het centrum van Buitenpost moet meer leven krijgen. Daarvoor is onder andere een compacter hart en meer variatie nodig. De raad stelt 15.000 euro beschikbaar om de plannen voor te bereiden. Dat is zo'n 25.000 euro minder dan de bedoeling was. Door minder externe bureaus in te huren, is het goedkoper.

Bij de herinrichting van het centrum krijgt een lokale projectgroep een belangrijke rol. Die groep bestaat uit ondernemers, de Business Club Buitenpost (BCB) en plaatselijk belang. De kennis die die verenigingen hebben, moet worden benut, vond de gemeenteraad.