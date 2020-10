Kabinet legt "alle scenario's op tafel" als besmettingscijfers niet teruglopen: avondklok niet uitgesloten

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is deze week voor het eerst sinds september gedaald in vergelijking met een week eerder. Er kwamen 1051 bij, tegen 1158 vorige week. Volgens de GGD is dit mogelijk een eerste signaal dat de maatregelen van de afgelopen weken effect hebben. Mensen met klachten die een test willen doen, kunnen binnen 24 uur terecht op een van de testlocaties in de provincie.

Aan de GGD is deze week gemeld dat er 4 mensen zijn overleden, die corona hadden. Dat is sinds april het hoogste aantal in een week tijd. In totaal zijn er nu officieel 76 coronapatiënten overleden. Er zijn deze week 14 ziekenhuisopnamen gemeld, het hoogste aantal sinds eind maart.

Toch lijkt de situatie zich na weken van oplopende aantallen coronabesmettingen in Fryslân nu te stabiliseren. En dat gaat tegen de landelijke trend in, want landelijk lopen de cijfers nog steeds flink op. Op Zeeland na heeft Fryslân de laagste besmettingscijfers.

Marleen Luning, arts infectiebestrijding van de GGD Fryslân: "We zijn voorzichtig positief. We zijn ook benieuwd of deze daling gaat doorzetten, of dit echt een effect is van de maatregelen die genomen zijn. Dat zou heel mooi zijn."