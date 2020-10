Eerste Nederlandse coronapatiënten overgebracht naar Duitsland

Personeel van verschillende supermarktketens, waaronder AH, Lidl en Jumbo, heeft een gezamenlijke brandbrief geschreven aan hun werkgevers. Dat meldt de vakbond FNV. De supermarktmedewerkers willen betere arbeidsvoorwaarden vanwege de coronacrisis en de gevolgen die die voor hen heeft. Ze schrijven: "Jullie boeken miljoenen winst, maar willen onze toeslagen afpakken en ons geen fatsoenlijke loonsverhoging geven. Terwijl jullie veilig vanuit huis werken en wij elke dag in de supermarkt de kastanjes uit het vuur halen."

De brief is opgesteld als reactie op de voorstellen van de werkgevers in de supermarktbranche, die momenteel onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe cao. De vorige cao liep af in april 2020.