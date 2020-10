Coronanieuws vrijdag 23 oktober: tientallen Cambuursupporters negeren anderhalve meter bij kampioensfeest

Tot zover het liveblog van vrijdag 24 oktober. Nog één keer het belangrijkste nieuws op een rijtje:

Voor het eerst in weken lijken de besmettingscijfers te stabiliseren, er zijn vandaag 155 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Ziekenhuizen kunnen verplicht worden coronacapaciteit vrij te houden, en de minister stuurt aan op meer regionale samenwerking;

Het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen gaat de reguliere zorg behoorlijk afschalen, de helft van de 'planbare' operaties wordt uitgesteld;

Het kabinet legt "alle scenario's op tafel" als de cijfers niet teruglopen, een avondklok wordt niet uitgesloten;

Volgens voorzitter Sybrand Buma van de Friese veiligheidsregio is het 'nog te vroeg' voor een totale lockdown;

In Leeuwarden is een woonzorgcentrum op slot vanwege 14 besmette bewoners;

Een school in Beetsterzwaag gaat een week dicht vanwege een besmetting bij een personeelslid;

