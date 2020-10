Brandweer: publiek bij brand Sneek houdt zich niet aan anderhalve meter

Openbare basisschool De Schakel op Ameland is dichtgegaan omdat een leerkracht positief getest is op corona. De kinderen blijven ook komende maandag nog thuis van school. Maandag zal er ook worden besloten of de kinderen dinsdag weer naar school kunnen. Intussen worden meer mensen getest die met de besmette leerkracht in aanraking zijn geweest.