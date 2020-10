Skûtsjestêd Drachten wil een meer om op te zeilen: "Graven bliksem!"

"Het is voor ons ook een stip aan de horizon. We vinden het belangrijk dat er een plan wordt gemaakt waar we naartoe kunnen leven. Dat dit niet allemaal vol gebouwd wordt met andere dingen. Want dat dreigt hier wel te gebeuren: Drachten breidt uit. De kaarten worden hier nu wel een beetje geschud in deze omgeving. Er komen hotels, huizen, dit of dat. Er wordt over nagedacht, er zijn mensen mee bezig en dus zeggen wij 'doe dat nu niet, zorg dat het hier open blijft en maak er water van'. Houd dit landschap open", bepleit Van der Werff.

"Het liefst begon ik nu al met graven om het wat groter te maken. Het doel zou zijn, dat het over vijf of tien jaar echt een meer wordt. We willen heel graag met de jeugd aan de slag en met zeilers. Dan zou het prachtig mooi zijn voor Drachten om mensen en toeristen te trekken om hier te zeilen", vertelt De Graaf.