Gemeente Waadhoeke redt theater de Koornbeurs met 150.000 euro

Er was een felle discussie in de raad, voordat die met geld over de brug kwam. Het theater zit al een tijd in financiële problemen. Door de coronacrisis is de situatie nu nog erger geworden, terwijl het theater met een nieuw bestuur net op de goede weg zat.

Jarenlang is er 'eenmalig' gemeentegeld naartoe gegaan. "Weet de wethouder wel wat de definitie is van 'eenmalig", vroeg Dit Bloem-Hofman van de ChristenUnie haar af.

Herre Hof van Gemeentebelangen ging nog verder. Hij zei dat er sprake was van 'mismanagement'. Zijn fractie wilde het geld wel geven, maar alleen als dat betaald werd uit de subsidie die het theater anders een jaar later toch al zou krijgen. Een deel van de fractie van collegepartij CDA was het daarmee eens, maar het voorstel sneuvelde: er was één stem te weinig.

"We moeten het theater perspectief bieden", zei de wethouder. "Nu geld geven dat ze dan volgend jaar tekortkomen, biedt geen perspectief."