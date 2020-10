Gezocht: Willem Fluiter, Harm Zoepenbrij en andere oude Dokkumer bijnamen

Bijnamen vertellen veel over mensen, vertelt Nico Douma van het genootschap. "Bijnamen zijn vaak gerelateerd aan het beroep dat mensen hadden, of hoe ze eruit zagen of wat voor gewoontes ze hadden. Dat vertelt een verhaal over die Dokkumers in de 20e eeuw."

Het genootschap heeft al een aardige lijst met namen. "Als je naar de beroepen kijkt, hadden we in Dokkum 'De Profeet', dat was de dominee. Willem Fluiter was stoombootkapitein, en Harm Zoepenbrij, dat was de melkboer", vertelt Douma. "Je had ook lui die zagen er wat vreemd uit, dan krijg je Gerrit met de bult, Jan met de kont, of Antje slap handje."

De namen komen uit verschillende lijsten, maar er mist nog wat informatie. "We hebben het nu allemaal bij elkaar gebracht, hier en daar mist nog wat en er nog zal wel eens een fout in zitten. Er zijn nu misschien nog mensen die ze gekend hebben."