Ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep: "Verstandig besluit"

De ophokplicht geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders, dus niet voor particulieren. "Dat was veel beter, maar dat is ook moeilijk te handhaven en verstandige mensen hebben een afdakje boven de 'uitloop', dat had mijn opa destijds ook", zegt Faber.

Volgens Faber is het opmerkelijk dat deze maatregelen nu al genomen moeten worden. "We zijn niet zo bang, maar we hebben wel zorgen over de 'hoeveelheid' virus die er zo vroeg in het virusseizoen alweer in wilde vogels aanwezig is", zegt Faber.