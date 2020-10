Zorgen over verkeerssituatie op Stationsplein Leeuwarden: "Dit is de zoveelste keer"

"Dit is de zoveelste keer, en nog veel vaker gaat het maar net goed. Er moet eerst goed in kaart gebracht worden waar de knelpunten zitten", zegt raadslid Otto van der Galiën van LIJST058. Volgens van de Galiën is vooral het zicht niet goed. "Dat vinden fietsers en automobilisten vaak niet goed. Als het wat schemerig wordt en de vloer is wat nat, dan wordt het zicht nog veel minder. En automobilisten hebben vaak niet door dat fietsers voorrang hebben."

Ook wethouder Friso Douwstra heeft zorgen over de verkeerssituatie. "We delen zeker de zorg, als mensen zich niet veilig voelen en er ongelukken gebeuren, dan moet je daar wat mee We moeten aanpassingen doen, en hebben dat deels ook al gedaan." Er zijn al plannen voor andere oplossingen, zegt Douwstra. "Komende dinsdag komen we daar met een voorstel voor."

Niet het gevaarlijkst

Hoewel er regelmatig ongelukken gebeuren, is het Stationsplein niet de gevaarlijkste plek voor het verkeer in Leeuwarden, zegt Douwstra. "We zien dat er andere plekken zijn waar juist meer ongelukken zijn. Deze staat er zeker bij, maar niet als hoogste." Volgens Douwstra valt de verkeerssituatie bij het station meer op omdat het er drukker is dan op andere plekken.