Wijkcentrum De Klomp in Leeuwarden verliest zicht op cliënten

Het centrum werd die jaar geleden geopend. Er worden cursussen gegeven, er kan een bakje worden gedronken, er is een kapper en een 'kledingweggeefwinkel'. Normaal kwamen er tientallen mensen per dag binnen, maar dan 200 per week. Vrijwilligers helpen deze mensen op de goede weg of als er problemen zijn.

Nu kunnen er vanwege de maatregelen nog maar 15 mensen binnen zijn. De 12 stagiaires die er waren kunnen niet meer helpen en veel mensen komen niet meer. Hoe het met die mensen gaat is niet duidelijk. Senan Hubanic van Oud Oost denkt dat er veel problemen zullen ontstaan door deze situatie.

Er zijn niet veel mogelijkheden om de mensen thuis op te zoeken vanwege alle beperkingen. Hij hoopt dat ook dat de hele maatschappij meehelpt om de kwetsbare mensen in hun omgeving extra aandacht te geven.