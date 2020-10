Burgemeester Buma roept op: "Vermijd drukte, niet allemaal op zaterdagmiddag de stad in"

De Wirdumerdijk en de Nieuwstad worden op zaterdagmiddag voortaan een gebied voor voetgangers, auto's en fietsen mogen er dan niet meer komen. "Dit is om te zorgen dat er geen onnodige extra beweging in de stad is", zegt Buma.

"De ingang van de binnenstad heeft ook borden waarop je kan zien hoe het op dat moment is. Het is wel zo dat het van belang is dat mensen niet allemaal zaterdagmiddag de stad ingaan. Een van de hoofdregels is: vermijd drukte. Dat betekent dat het dus veel verstandiger is om op zaterdagochtend naar de stad te gaan. En dan een beetje aan het begin van de ochtend", zegt de burgemeester.

Nieuwe landelijke maatregels?

De regering zal de komende dagen de coronamaatregelen evalueren. Buma weet niet of daar nieuwe maatregelen uit zullen komen. "Het lastige is dat het eigenlijk dit weekend nog iets te vroeg is om te zien of de nieuwe maatregels werken. Dat zal je pas na het weekend zien", zegt de burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

"Ik kan niet voorspellen of het kabinet in het weekend al zegt er moet meer gebeuren. We moeten nu nog zien of er effect is van de laatste strenge maatregelen en dan kunnen we ook zien of er meer maatregelen moeten komen. Dat is nu nog te vroeg", aldus Buma.