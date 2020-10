Operaasje Fryske Flagge: Sake Jilderda heeft een tattoo van de Friese vlag

Sake Jilderda uit Feanwâlden heeft op zijn 18e een tatoeage van de Friese vlag laten zetten, en heeft, nu hij 31 is, nog altijd hetzelfde gevoel bij die vlag: dat is thuis. De tatoeage, die bestaat uit de vlag en de eerste twee woorden van het volkslied, 'Frysk bloed', heeft hij op zijn borst laten zetten. "Het trots zijn op ons Fryslân, onze geschiedenis, ik dacht dat moet vereeuwigd worden in de vorm van een Friese vlag tattoo", zegt hij.

Kippenvel

Dat thuisgevoel krijgt Sake elke keer wanneer hij weer het bord 'wolkom yn Fryslân' tegenkomt. "Het eerste wat ik doe is het raampje open en even de lucht inademen. Het is gewoon thuiskomen." Hij vertelt dat hij 'het goede kippenvel' ervan krijgt.

Nog meer pompeblêden

Omdat de tattoo op zijn borst staat en dus niet heel zicht goed zichtbaar is, krijgt Sake meer reacties op zijn andere tattoos, waarvan sommigen ook pompeblêden hebben. "Dan vragen ze of ik nog meer tattoos heb dan komt 'Frysk bloed' altijd wel weer naar boven."

Volgens Sake is het de Friese geschiedenis, taal, mentaliteit, eigenlijk alles dat een Fries anders maakt dan anderen. "Vaak is alles wel een groot begrip, maar we verschillen wel in veel opzichten, vind ik."