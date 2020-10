Griepprik halen in sporthal Appelscha: "Veel beter zo"

Sommigen komen voor het eerst. "Ja, dit is de eerste keer. Het moest van mijn vrouw", zegt een wat oudere man. "Dat klopt, ik wilde hem nu wel halen, want ja, corona hé".

Het loopt goed in de hal, zegt Bruins. Hij is blij met de locatie. "We hadden de hal zelf gehuurd. We zijn in overleg gegaan met de gemeente Ooststellingwerf en die willen graag helpen. Zij betalen nu de huur. Dat is echt fantastisch."

Mochten mensen de prik nu misgelopen hebben en wel een oproep hebben gekregen, is er een tweede kans, zegt Bruins: "We mogen van de gemeente in de tweede week van november prikken in de raadszaal. Dat is dan de laatste optie. Tussendoor in de praktijk doen we niet. Dat past nu niet."