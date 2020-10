Sipke Jan Bousema blij met pleidooi Paus voor partnerschap homostellen

De Paus zegt daarin dat homoseksuele stellen het recht hebben om een huishuiding te vormen, dat ze Gods kinderen zijn en dat niemand uit de familie verstoten zou mogen worden.

Een historisch moment, daar is Sipke Jan Bousema het mee eens. Maar we zijn er nog niet, zei hij verder. "Laten we stapje voor stapje doen. Als we maar stappen blijven nemen. In de christelijke wereld wordt het meer doorleefd en ook uitgesproken dat iedereen erbij hoort. Het is heel mooi dat de Paus dat zegt en ik hoop dat het een vervolg krijgt. Want het gaat uiteindelijk om verbinding en versterking."

Luister hier naar het gesprek met Sipke Jan Bousema: