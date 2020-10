Storing bij GGD: problemen bij versturen brieven jeugdgezondszorg

De GGD Fryslân heeft een storing in het administratiesysteem van de jeugdgezondheidszorg. Dat systeem verstuurt normaliter de uitnodigingsbrieven voor bijvoorbeeld vaccinaties voor kinderen. Maar daar zijn nu problemen mee. Daardoor krijgen ouders of jongeren meerdere brieven, of alleen een brief met een vragenlijst, maar geen uitnodiging voor een afspraak. Of ze krijgen een brief met een inlogcode die niet werkt.