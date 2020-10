Twee jaar celstraf voor man die agent neerstak in Drachten; agent in therapie

De politie kwam bij de man (53) aan huis nadat zijn vrouw melding had gedaan van huiselijk geweld. Toen de agenten in de woonkamer kwamen, lag de verdachte op de bank met een mes op zijn keel. Later vertelde hij dat hij moed aan het verzamelen was om zelfmoord te plegen.

De vrouw had al tegen de politie gezegd dat de man psychische problemen had. Om zelfmoord te voorkomen spoot de politie pepperspray in zijn richting. Dat had een averechts effect: de man spong op de agenten af en stak een van hen met het mes in zijn schouder. Hij werd neergeschoten door de andere agent, toen de man dreigend op hem af liep.

De man heeft een persoonlijkheidsstoornis, concludeerden twee psychiaters. Hij heeft ook problemen met drank en drugs. Op de avond van het incident was de man onder invloed van speed en alcohol. De rechtbank wil dat hij zo snel mogelijk behandeld wordt.

Justitie had een celstraf geëist van vijf jaar. De rechtbank maakte daar drie jaar van, waarvan één jaar voorwaardelijk. In de proeftijd van drie jaar mag hij geen drugs of alcohol gebruiken en moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving. In een brief aan de agenten heeft hij zijn excuses aangeboden.