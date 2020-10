Bouw van zwembad Buitenpost in volle gang: "Rond de kerstdagen komen we boven de grond uit"

Op dit moment is de bouw van het zwembad voor zo'n 25 procent klaar, vertelt Syds Wiersma, de projectleider van Friso Bouw. "In juni, juli zijn we begonnen met het grondwerk, daarna zijn we met het betonwerk aan de slag gegaan. Over zo'n twee weken kan dan de damwand eruit." Er is dus al mooi wat gedaan, maar het einde is nog niet in zicht. "We testen nu of de betonwanden van het zwembad waterdicht zijn, dan kunnen we daarna met de opbouw beginnen. Rond de kerstdagen moeten we dan boven de grond uit komen", aldus Wiersma.

Waterdicht

Dat testen van de waterdichtheid van de betonbak is niet meteen te zien, omdat de waterhoogte niet veel zegt. "Het water verdampt, en het regent er ook weer in", vertelt Wiersma. De buitenkant van de betonbak geeft wel aan of er lekkage is; wanneer die droog is, dan is het goed. "Het is niet heel spannend, de hele constructie is er voor gemaakt. 30 centimeter beton is wel waterdicht."