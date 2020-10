Sander Arends eenvoudig naar halve finale ATP-toernooi Antwerpen

Arends en Andujar waren op voorhand favoriet tegen beide Belgen en maakten dat helemaal waar. In het begin van het duel in Antwerpen ging het tot 4-4 nog gelijk op. Daarna pakten Arends en zijn Spaanse maat met een break de winst in de set.

De tweede set was de tegenstand van Geerts en Mertens minimaal. Binnen een paar minuten stond het al 3-0 en dat verschil werd alleen maar groter. Eerder deze week wonnen Arends en Andujar al van het als derde geplaatste duo Rojer/Martin. De tegenstanders in de halve finale zijn de Australiër John Peers en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland. Ze zijn in Antwerpen als tweede geplaatst.