Opnieuw vragen over plannen zorginstelling Moskoupleats Katlijk

De omwonenden zijn niet goed geïnformeerd over de plannen voor de Moskoupleats, volgens de FNP. Het zou gaan om lichte zorg, maar nu blijkt dat het om zwaardere zorg gaat. Ook de informatie over de dagbesteding blijkt niet te kloppen. Er zou een organisatie zijn benaderd voor de dagbesteding, maar bij navraag van de bewoners weet de organisatie nergens van.

Verder zouden er 24 appartementen komen. De FNP wil weten of dat ook gevolgen heeft voor het woningscontingent in de gemeente.

In Katlijk is al langere tijd onrust over de mogelijke komst van een zorginstelling in het dorp. In maart spraken de fracties van PvdA, CDA en Gemeentebelangen Heerenveen ook al hun zorgen uit.