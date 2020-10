Nog geen Kallon bij Cambuur voor duel om periodetitel

Henk de Jong is blij dat er geen langere blessures zijn ontstaan in die wedstrijd tegen NAC. Volgens de trainer heeft de grasmat van NAC te maken met dat er spelers uitvielen. "Het was hard gras en omdat we altijd op kunstgras spelen en trainen, heb je daar wat last van. Maar, we hebben een prachtige ploeg vrijdag."

Periodetitel

SC Cambuur kan vrijdag de eerste periode winnen. Het is daarvoor wel afhankelijk van andere ploegen. In theorie zou De Graafschap hem ook kunnen winnen, maar aangezien het doelsaldo van de Leeuwarders veel beter is, lijkt die kans enorm klein. NAC is een grotere bedreiging. Als de Bredanaren vrijdag winnen van Almere City en half november het inhaalduel met De Graafschap winnen, is de eerste periode voor hen.

De Jong zei dat het 'prachtig' zou zijn voor Cambuur als het de eerste periode wint. "Maar we zijn wel afhanklijk van een ander. NAC staat er het beste voor. Als ze twee keer winnen, hebben ze 'em. Als NAC één keer punten laat liggen en wij zouden winnen, dan heb je 'em ook."

Het zou financieel ook een mooie meevaller kunnen zijn voor de Leeuwarders, want aan het winnen van de eerste periode zit een bedrag van zo'n 60.000 euro vast. De Jong: "Het is vooruitlopen op zaken, maar ik zou het wel mooi vinden voor onze directie. Een ronde coronatesten kost 2500 euro, reken dat eens uit over een heel seizoen. Het zou voor de club geweldig zijn."