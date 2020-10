Afgelopen week ruim honderd coronabesmettingen minder dan een week eerder

In de afgelopen 24 uur zijn er 132 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân, dat zijn er zes minder dan woensdag. De meeste besmettingen waren in Leeuwarden (25) en Súdwest-Fryslân (23).

Er zijn het afgelopen etmaal geen nieuwe sterfgevallen gemeld in Fryslân. Er zijn wel twee Friezen opgenomen in het ziekenhuis: een inwoner van Leeuwarden en een inwoner van Waadhoeke.

Landelijk wel meer

Landelijk zijn er donderdag voor het eerst meer dan 9.000 coronabesmettingen gemeld in 24 uren tijd. Het zijn er 9.283.