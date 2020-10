Ophef over deelname rapper Akwasi aan online mini-editie Oerol

Voor zijn uitspraken op de grote Black Lives Matter-demonstratie in juni in Amsterdam heeft Akwasi zijn excuses aangeboden. Justitie zal hem daarom niet vervolgen. Toch is er nu weer veel ophef ontstaan op sociale media over het feit dat Oerol hem heeft gevraagd mee te werken aan het programma.

Directeur Siart Smit van Oerol reageert met de volgende woorden: "Hij heeft deze zomer iets gezegd wat niet verstandig was. We zijn absoluut tegen haat zaaien. Maar hij heeft daar sorry voor gezegd. Dan moet je ook bereid zijn om naar zijn verhaal te luisteren wat erachter zit."

Luister hier naar het complete radio-interview met Siart Smit: