Noordelijke ziekenhuizen schalen zorg verder af

De afgelopen periode is de reguliere zorg in heel Nederland, dus ook in de noordelijke ziekenhuizen, al met zo'n 20 procent afgeschaald. Verdere afschaling is nodig, zegt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat heeft gevolgen voor de patiënten die niet naar het ziekenhuis hoeven voor corona, bijvoorbeeld geplande zorg die kan worden uitgesteld.

Er wordt naar alle drie noordelijke provincies gekeken voor de afschaling, zegt Hennie Hoogeveen van AZNN: "We moeten kijken naar de mogelijkheden en die liggen in Fryslân wat hoger dan in Drenthe. Hier kunnen we bijvoorbeeld knie- of heupoperaties uitstellen. We zijn nog wel in de positie om te kijken welke zorg echt door moet gaan en welke wel 'eventjes' kan wachten."

Meer opnames

De druk op de noordelijke ziekenhuizen blijft toenemen. De ziekenhuizen nemen nog iedere dag patiënten over uit andere delen van het land. De capaciteit voor de eigen regio is nog voldoende.

Volgens de laatste cijfers liggen er 17 coronapatiënten op de intensive cares van de Friese ziekenhuizen. Op de verpleegafdelingen liggen 45 patiënten.