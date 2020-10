's Ochtends gratis parkeren in parkeerkelder Willigenplein Heerenveen

Op straat staat het vaak vol met geparkeerde auto's. Er zijn minder plekken beschikbaar omdat in het centrum ten gevolge van recente ontwikkelingen een deel van de parkeerplaatsen verdwenen is. En dat terwijl in de parkeerkelder is nog voldoende ruimte is.

Wethouder Jaap Ket zet de voordelen nog eens op een rijte: dichtbij het centrum, schoon en droog parkeren en nu ook gemakkelijker in- en uitrijden met kentekenherkenning. De gemeente gaat bekijken of de tijdelijke maatregel werkt. Begin volgend jaar volgt er een evaluatie.